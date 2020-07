PSG : Les Ultras dérapent, Al-Khelaïfi les convoque

Dans : PSG.

Vendredi soir, le Paris Saint-Germain a retrouvé son public au Parc des Princes à l’occasion du match amical face à Waasland-Beveren (7-0).

Comme c’était le cas pour la rencontre face au Havre en Normandie il y a une semaine, la jauge maximale autorisée était de 5.000 spectateurs. Les consignes sanitaires étaient simples : distanciation sociale obligatoire (1 mètre entre chaque groupe de personnes) et le port du masque obligatoire dans les tribunes. Néanmoins, les Ultras du club de la capitale n’ont pas respecté les consignes sanitaires en vigueur en s’agglutinant, sans masques, à près de 700 en bas d'une tribune. Des images qui ont fortement déplu au rugby français, au ministère des Sports ou encore à l’association nationale des ligues de sport professionnel, dont fait partie la LFP.

Un deuxième dérapage aurait des conséquences

Redoutant des scènes similaires pour le match face au Celtic Glasgow mardi soir à 19 heures, le Paris Saint-Germain a pris le taureau par les cornes. Selon les informations obtenues par RMC Sport, la direction du Paris Saint-Germain a prévu des discussions ce dimanche et lundi avec ses supporters afin de faire en sorte que tout le monde respecte le protocole sanitaire. Les dirigeants du Paris SG vont notamment rappeler aux amoureux du club francilien que l’enjeu est colossal, les matchs amicaux servant tout simplement de test dans l’optique des matchs officiels pour les organisateurs et les autorités. De nouvelles scènes de supporters ne respectant pas les gestes barrières, une deuxième fois en une semaine, ne seraient donc pas sans conséquence. C’est précisément pour cela que Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du PSG souhaitent dialoguer avec leurs supporters au plus vite.