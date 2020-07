PSG : Les secrets de Leonardo espionnés au mercato ?

Dans : PSG.

Le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain est le seul maître à bord pour le mercato du club de la capitale. Et il veut éviter de voir ses secrets piratés.

Leonardo est un homme très discret, et s’il sort (rarement) de son mutisme, l’ancien joueur évite de se répandre sur le sujet sensible qui occupe l’essentiel de ses journées, à savoir le marché des transferts. Revenu il y a un an au PSG, le directeur sportif œuvre dans l’ombre, et laisse courir les rumeurs sur les cibles potentielles de Paris. L’an dernier, c’est à la dernière minute que l’on a su que le club de la capitale avait négocié le prêt de Mauro Icardi, et encore une fois cet été bien malin celui qui est en mesure de dire quels joueurs arriveront au Paris Saint-Germain d’ici la fin du mercato. Même s’il est très fort en communication, Leonardo préfère travailler dans l’ombre, au point même de prendre des mesures radicales afin que personne ne puisse savoir sur quels dossiers il travaille. Et pour cela, le Brésilien a même verrouillé tout ce qui concerne de près ou de loin ses contacts. On s’en souvient, des rumeurs de piratage avaient circulé lorsque le nom de Neymar avait été évoqué du côté du PSG en 2017 bien avant que l’affaire se fasse. Pour éviter cela, Leonardo a serré la vis.

En effet, comme l’explique L’Equipe, le patron du mercato parisien veut éviter au maximum que ses secrets soient dévoilés. « Il considère d’un œil désapprobateur ceux qui s’intéressent à ce qui ne les regarde pas et ne se confie pas à grand monde, en privé, sur les affaires professionnelles, pas même à certains membres de sa famille (...) Au quotidien, le directeur sportif du PSG utilise au minimum son adresse mail du club. Manque de confiance en la technologie ? Crainte de fuite ? Un peu des deux, sans doute. D’une manière générale, le Brésilien évite les traces écrites. Il n’a jamais fait une offre de transfert par écrit à un club, par exemple. À chaque fois, il les formule à l’oral ou les griffonne, lors d’une réunion, sur un bout de papier qu’il conserve précieusement. Le secret dans le business est sa façon d’avancer, d’optimiser ses chances de réussite », explique le quotidien sportif. De même, une seule personne, Angelo Castellazzi, est informée des négociations en cours, l’adjoint de Leonardo, pas vraiment connu du grand public étant muet comme une taupe afin d’éviter les fuites. C'est le prix à payer pour que le Paris Saint-Germain puisse avancer sereinement.