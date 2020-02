PSG : Les salaires publiés, le vestiaire du Paris SG est heureux

Dans : PSG.

Le journal L’Equipe a comme souvent réussi son coup en publiant les salaires des meilleurs joueurs du championnat et de chaque club pour cette saison 2019-2020.

Bien évidement, les regards se tournent vers le Paris Saint-Germain, qui possède tous les plus gros salaires de Ligue 1 dans son effectif. A commencer par Neymar, poursuivi d’assez loin par Kylian Mbappé. L’attaquant français bénéficie d’un gros salaire à 1,9 ME par an en raison du gros montant dépensé par le PSG pour le faire venir de Monaco, mais pourrait clairement franchir un cap en cas de prolongation. En attendant, Arnaud Hermant s’est penché sur les salaires au sein du Paris SG, et assure que l’argent ne sera jamais un problème dans le vestiaire. Pour la simple et bonne raison que chaque joueur est probablement très content de ce qu’il touche.



« S’il va au bout de son premier contrat de cinq, lors de la saison 2021-22, il touchera un peu plus de 2,2 bruts mensuels, soit un salaire d’environ 25 ME à l’année. Le salaire de Mbappé ne suscite pas de jalousies ou de tensions au sein du club. Le problème de l’année dernière, c’était les passe-droits que certains pouvaient avoir par rapport à d’autres. Aujourd’hui, les salaires ne font pas débat entre les joueurs. Ils savent bien que Kylian Mbappé est un phénomène. Cela ne créé pas de jalousie, d’autant plus qu’au PSG, les joueurs sont très bien payés. Ils sont même peut-être beaucoup mieux payés que ce qu’ils pourraient espérer toucher dans une autre équipe », a livré le journaliste de L’Equipe, pour qui le fait que personne n’arrive à réellement quitter le PSG sans l’accord de la direction démontre que les joueurs ne peuvent pas aller chercher un salaire similaire dans les autres clubs.