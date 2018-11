PSG : Les révélations de Mediapart font bien marrer Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Parmi les informations publiées par le site Mediapart sur le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’est pas épargné.

Selon l’enquête des Football Leaks, l’attaquant de 19 ans aurait négocié des conditions exorbitantes pour signer au club de la capitale. L’international français serait notamment assuré de devenir le Parisien le mieux payé en cas de Ballon d’Or, et de voir ses impôts payés par la direction francilienne. Des accusations immédiatement démenties par le principal intéressé.

« C'est totalement faux, a réagi Mbappé dans un entretien accordé à France Info. Je n'aime pas trop parler de ce sujet mais vu que vous m'en parlez, je vais en parler. Je tiens à préciser que je paie tous mes impôts en France, sur tous mes revenus. On a annoncé différentes choses mais pour moi, le plus important c'était de savoir dans quel club je pouvais donner le meilleur de moi-même et poursuivre ma progression. Et j'ai choisi le PSG, tout naturellement. »

Mbappé répond à Mediapart

« Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des négociations et tout ce que j'ai fait, même si il y a plein de choses qui sont fausses, je l'ai fait dans les règles, a précisé l’ancien Monégasque, avant de s’attaquer à son détracteur. Ce qui me fait rire un peu, c'est que Mediapart dénonce les irrégularités dans le football, sauf que tout ce que j'ai fait est en règle. Donc je ne comprends pas. » A noter que Mbappé a refusé de s’exprimer sur l’affaire du fichage ethnique au centre de formation du PSG.