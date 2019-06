PSG : Les offres tombent, ce joueur refuse de partir

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Il ne fait pas partie des joueurs que Thomas Tuchel souhaite vendre cet été. Lui non plus ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain, désireux d’enfin s’y imposer, ce qui n’a pas été vraiment le cas cette saison. Dommage pour le club de la capitale, puisque Julian Draxler reçoit de plus en plus de propositions. Le milieu de terrain allemand n’a pas réussi à faire l’unanimité cette saison malgré une bonne passe au cœur de l'exercice, mais une absence totale en fin de saison avec quelques prestations inquiétantes.

Certains clubs européens croient tout de même encore en lui, puisque trois d’entre eux ont fait une offre auprès de ses représentants. Il s’agit de Schalke 04, Tottenham et le Bayer Leverkusen selon plusieurs sources. Pour le moment, cela n’est pas allé plus loin, car l’ancien de Wolfsburg et de… Schalke 04, a bien fait comprendre sa volonté de continuer l’aventure au PSG. Reste à savoir si le club francilien restera aussi sur cette longueur d’ondes si des offres venaient à tomber officiellement. En attendant, l’international allemand va partir sereinement en vacances après les matchs internationaux de ce début juin, et a déjà prévenu ses dirigeants qu’il serait là à la reprise de l’entrainement.