PSG : Les joueurs « volent » l’argent du Qatar, scandale sur RMC

Par Claude Dautel

« Quand les mouettes suivent un chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines » disait Eric Cantona. Visiblement la situation du PSG, qui est tout de même leader de Ligue 1 avec 12 points d'avance, est suivie par pas mal de monde.

Le PSG est confortablement installé aux commandes du championnat de France, puisqu’à sept journées de la fin de la saison 2021-2022, le club de la capitale a 12 longueurs d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille qui sera son hôte dimanche soir au Parc des Princes. Tandis que l’OM arrive avec 8 victoires consécutives à son palmarès, la formation de Mauricio Pochettino traîne comme un boulet, et c’est normal, le poids de son élimination en Ligue des champions face au Real Madrid. Sur RMC, Lionel Charbonnier, qui n’avait pas été le dernier à critiquer le club phocéen lorsque ce dernier avait eu un passage à vide, est désormais fan de Marseille version Jorge Sampaoli, et surtout il a affiché en direct dans l’émission de Jérôme Rothen une vraie rage non dissimulée contre la version actuelle du Paris Saint-Germain. L’ancien gardien de but estime que les événements de cette saison au PSG sont graves et il accuse frontalement les joueurs.

Le Qatar arnaqué par les joueurs du PSG

🗣💬 "Si l'OM gagne dimanche, ils auront tous les Français avec eux"



Coup double pour Lionel Charbonnier : un cri d'amour pour cet OM et un énorme coup de gueule sur le PSG qui "vole l'âme du club et l'âme des supporters. pic.twitter.com/CJItnjAmW1 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 15, 2022

Derrière des propos pro-supporters, Lionel Charbonnier a tapé très dur sur le Paris SG. « La situation et la saison du PSG c’est complètement catastrophique. Ils ont un budget totalement hors-norme par rapport à l’OM, la pilule ne passe plus pour les supporters, ce PSG-là ils en ont marre. La saison, elle est morte, les supporteurs eux-mêmes ne veulent plus en entendre parler. Il n’y a plus de pardon, et ils ont raison. D’où la grève (…) L’OM joue tous les trois jours et avec de vraies valeurs, alors que ces braqueurs (Ndlr : les joueurs) ont volé les émirs, qui les ont payés grassement. Au Qatar ils se font voler de l’argent, mais en même temps ils sont complices de ceux-là. Mais ils ont aussi volé l’âme d’un club, celui des supporters », a lancé, visiblement furieux, l’ancien footballeur avec l’assentiment de Jérôme Rothen.