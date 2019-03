PSG : Les joueurs exigent de la sécurité, Paris leur envoie la facture !

Dans : PSG, Ligue 1.

Plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain ont récemment été cambriolés, et certains ont même eu droit à plusieurs passages de voleurs, comme Daniel Alves et Eric Choupo-Moting. Même si le PSG avait déjà pris des mesures pour assurer la sécurité de son effectif et du staff, il a été décidé de renforcer encore plus le dispositif mis en place afin de ne plus connaître des désagréments de ce genre. Une mesure qui a fait le bonheur des footballeurs parisiens forcément agacés de ces cambriolages en série les soirs des matches au Parc des Princes ou à l'extérieur.

Mais, si Nasser Al-Khelaifi a répondu favorablement à la demande de ses joueurs, il a décidé que cette sécurité ne devait pas uniquement être pris en charge financièrement par le Paris SG. Et le président du club de la capitale a fait savoir que le coût supplémentaire allait être payé par les joueurs, ce que ces derniers auraient accepté sans rechigner cette charge supplémentaire affirme L'Equipe. Cela va se concrétiser par la présence d'agents de sécurité en permanence devant le domicile d'une vingtaine de footballeurs du PSG.