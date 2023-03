PSG : Les jeunes sont maltraités, ça fait scandale à Paris

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après l'élimination du PSG à Munich, le discours de Christophe Galtier n'a pas été jugé très convaincant. Sa sortie envers Bitshiabu a notamment été trouvée injuste pour ce jeune de 17 ans. Le dernier de nombreux exemples de sévérité du coach envers ses titis.

Fort avec les faibles, faible avec les forts : une attaque souvent valable pour les différents entraîneurs du PSG, accusés de surprotéger les stars. Christophe Galtier semble aussi entrer dans cette catégorie. L'entraîneur du PSG en a livré le meilleur exemple mercredi soir à Munich. Après l'élimination face au Bayern, il est revenu sur le premier but et la perte de balle coupable de Verratti. Mais, il a préféré pointer du doigt le passeur de l'Italien, El Chadaille Bitshiabu (17 ans). « El Chadaille est rentré... 17 ans... Avec un peu plus d’expérience et peut-être un long ballon que l’on doit jouer, ce n'est même pas peut-être, c'est même sûr, pour sortir du pressing munichois, pour sortir du pressing munichois […] Il aurait fallu sauter une ligne, jouer plus long et on se fait piéger sur cette sortie courte », a t-il lâché.

Galtier, dur et franc avec les jeunes du PSG

La majorité des observateurs a trouvé cette attaque assez injuste envers Bitshiabu et surtout très clémente envers Verratti, cadre du vestiaire depuis 10 ans. De retour à Paris, Galtier est revenu sur cet épisode en conférence de presse. S'il a nié avoir visé son jeune joueur comme principal responsable du but bavarois, il n'a pas plus accablé Marco Verratti pourtant fautif sur le but. Une différence de traitement qui résonne presque comme un deux poids deux mesures entre les jeunes titis et les stars du PSG. RMC Sport vient confirmer cela en rappelant d'autres épisodes où Galtier s'est montré plus sévère avec les jeunes.

🎙 Galtier précise ses propos sur Bitshiabu après le match face au Bayern : "J'ai regretté qu'il n'ait pas joué un peu plus long, mais à 17 ans avoir cette lecture ce n'est pas évident. Je n'ai pas pointé El Chadaille." pic.twitter.com/BiA95KbXGm — RMC Sport (@RMCsport) March 10, 2023

Warren Zaire-Emery s'en rappelle notamment. Le joueur de 16 ans, révélation de la saison parisienne, avait été visé après le nul contre Reims. Il avait remis involontairement le ballon de la tête à Balogun sur l'égalisation. Si ses défenseurs n'avaient pas été irréprochables sur l'action, Galtier n'a évoqué devant la presse que la tête de Zaire-Emery et pas la lenteur de sa charnière. Plus étonnant encore, il est venu durement reprocher à l'équipe de Youth League son élimination aux tirs au but face à Dortmund. Une scène qui a même « étonné » les témoins. Toutefois, cette franchise a aussi du bon puisque les jeunes ont aimé le côté pédagogue de Galtier durant la trêve coupe du monde. Si l'entraîneur parisien en avait fait de même avec ses stars, qu'est-ce qu'aurait pu donner la saison du PSG ? Les supporters parisiens se le demandent toujours.