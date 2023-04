PSG : Les jeunes au placard, Galtier jugé irresponsable !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'est plus qu'à quelques matchs de décrocher le 11e titre de son histoire en Ligue 1. Pour y arriver, Christophe Galtier ne compte pas forcément sur ses jeunes joueurs.

Christophe Galtier veut sécuriser au plus vite le titre de champion de France avec le PSG. L'ancien coach de Lille ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir mais le technicien français a la tête concentrée sur cet objectif. Et Galtier semble faire fi des critiques le concernant, surtout sur sa gestion des jeunes joueurs. Si certains avaient la chance de pouvoir enchainer les matchs, comme Warren Zaïre-Emery, ils n'ont plus que des miettes en cette fin de saison. Des joueurs d'expérience sont privilégiés, comme Carlos Soler ou encore Fabian Ruiz, même si ces deux derniers sont loin de faire l'unanimité. Ces dernières heures en conférence de presse, Galtier a en plus rappelé que les jeunes joueurs devaient s'estimer heureux de pouvoir autant apprendre au quotidien et qu'une place dans le groupe était déjà bien. De quoi agacer certains fans et observateurs dans la capitale. Cependant, Jacques Vendroux comprend lui la logique globale...

Le PSG et ses jeunes, ça peut se comprendre ?

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. Et pour lui, la méthode Galtier peut se comprendre aisément. « Il ne faut pas diaboliser le PSG concernant les jeunes. Quand vous prenez les clubs de Ligue 1, ils font peu confiance aux jeunes. Ils ont tous un problème avec les jeunes même si c'est plus impressionnant avec le PSG parce qu'ils ont un grand centre de formation. C'est très français, car dès qu'ils sont performants, ils partent tout de suite à l'étranger. Il y a des agents performants avec des options de grands clubs étrangers. En France, on est incapable de garder nos jeunes capables de construire l'avenir. On a les meilleurs centres de formation mais au moment où faut basculer, les garder et faire signer un contrat pro, il y a des agents qui ont la main sur les joueurs qui préfèrent aller apprendre le métier à Chelsea, à Barcelone, au Real Madrid parce que c'est plus prestigieux et ce n'est pas que propre au PSG, mais à tous les clubs », a notamment indiqué Jacques Vendroux, conscient des problèmes dans le football français au sujet des jeunes joueurs. Le PSG, malgré son statut, ne fait pas exception même si la gestion de Christophe Galtier va encore faire grincer des dents certains fans franciliens d'ici à la fin de saison.