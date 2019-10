PSG : Les fans autorisés de stade mais interdits de ville à Bruges !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain affronte Bruges avec la ferme intention d’empocher sa troisième victoire en trois matchs de Ligue des Champions.

Pour cette rencontre, les hommes de Thomas Tuchel pourront compter sur le soutien de pratiquement 1500 supporters prêts à enflammer Bruges. Des fans autorisés de stade… mais interdits de ville. Le Collectif Ultra Paris avait officiellement attaqué l’arrêté du bourgmestre de Bruges, qui interdisait aux supporters parisiens non-détendeurs d’un billet de venir dans la ville de Bruges tout en obligeant les fans ayant un billet en leur possession de prendre un bus depuis la frontière.

Ce lundi soir, Le Parisien confirme néanmoins que les fans du PSG ne pourront pas se rendre dans la ville de Bruges avant le match. « Le Conseil d'Etat a reconnu le caractère illégal de l'arrêté, jugeant que le bourgmestre n'était pas compétent. Il a néanmoins décidé de limiter la portée de sa décision aux trois supporters qui initiaient l'action, dont le leader des ultras Romain Mabille. Ceux-ci ont donc la possibilité de venir au match par leurs propres moyens. En revanche, l'arrêt rendu ce lundi en fin d'après-midi refuse de casser purement et simplement la décision du bourgmestre et de permettre à tous les fans de venir en ville à Bruges manger des moules frites et boire quelques bières avant la rencontre » écrit le quotidien francilien. Une décision dommageable pour les supporters du Paris Saint-Germain…