PSG : Les échecs en C1 ? Paris n'a pas le mental balance Draxler

Une nouvelle fois, la belle mécanique du PSG s’est écroulée au premier obstacle en Ligue des Champions la saison passée.

Après avoir passé une poule relevée, le club de la capitale pensait bien avoir fait le plus difficile en gagnant 0-2 à Manchester United. Mais c’était pour mieux craquer au retour, avec une incroyable défaite 1-3 au Parc des Princes. Une élimination vécue comme encore plus humiliante que celle de Barcelone par les supporters. Ce que Julian Draxler peut comprendre. Devant les médias en Chine, l’international allemand a avoué qu’avec ces échecs spectaculaires répétés, le problème ne pouvait plus venir uniquement de l’aspect technique ou tactique, mais qu’il était plutôt mental.

« C’est aussi une question de mental : dans la tête, il faut être prêt à jouer les matches couperets. Ce n’est pas une déception de ne pas avoir gagné la Ligue des champions. Mais c’est une déception d’avoir joué comme on a joué contre le Barça (en 2017) et contre Manchester United cette année », a livré le milieu de terrain, qui résume le sentiment des joueurs parisiens à propos de cette incroyable déception générée contre les Anglais. Reste à savoir ce que Tuchel ou Leonardo vont pouvoir mettre en place pour régler ce problème mental. Les recrutements de joueurs comme Herrera ou Gueye pourraient en tout cas aider à ce niveau.