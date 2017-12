PSG : Les détails de la signature de Wendel au Sporting

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Annoncé comme bouclé à plusieurs reprises pendant l’automne, le transfert de Wendel à Paris ne devrait finalement ne jamais avoir lieu.

Le PSG n’a pas insisté sur ce dossier, qui correspond pourtant à un joueur suivi de longue date et pour qui les dirigeants parisiens se sont déplacés au Brésil afin de discuter avec son club. L’accord avait alors été trouvé oralement pour un transfert à hauteur de 10 ME. Mais Paris n’a jamais fait le dernier pas pour boucler cette transaction, peut-être en raison d’une hésitation sur le plan sportif, ou de craintes de se mettre en danger sur le plan financier avant même le début du mois de janvier et d’éventuelles grosses ventes.

Résultat, ce vendredi, A Bola indique que Wendel quittera bien Fluminense dans quelques jours, mais pour rejoindre le Sporting Portugal. Il y signera un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2023, et le montant de son transfert sera de 8,8 ME. Une somme assez proche de l’accord conclu par le PSG, même si le club de la capitale française aurait certainement payé une petite rallonge en raison de son énorme pouvoir économique.