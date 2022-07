PSG : Les détails de l'opération Wijnaldum dévoilés

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'est récemment envolé au Japon pour une tournée estivale très attendue. Mais certains n'ont pas la chance d'y être, comme Georginio Wijnaldum.

Arrivé en grande pompe au PSG l'été dernier libre de tout contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum a connu un calvaire. Le milieu de terrain néerlandais est en effet passé totalement à côté de sa saison. Utilisé un peu partout au milieu de terrain et très maladroit sous l'ère Mauricio Pochettino, Wijnaldum devrait être l'un des premiers à payer l'arrivée de Luis Campos. Le conseiller sportif portugais, avec l'accord de Christophe Galtier, a décidé de se passer de ses services pour l'actuelle tournée au Japon. En effet, le PSG veut faire en sorte d'envoyer des messages clairs à ses indésirables pour les inviter à partir le plus rapidement possible. Malgré sa dernière saison décevante à bien des égards, Wijnaldum garde une belle cote en Europe. Deux clubs italiens sont susceptibles de l'accueillir.

Wijnaldum, bientôt une porte de sortie ?

🚨 L’AS Roma serait très chaud d’accueillir Gini Wijnaldum 🇳🇱 cet été ! Mourinho a donné son accord. Il viendrait en prêt avec option d’achat de 20M€ + la moitié du salaire versé par le PSG 🔴🔵



🗞 @cmdotcom pic.twitter.com/3a5MZ7Eiyy — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) July 17, 2022

Selon les informations de Calcio Mercato, Wijnaldum a été récemment proposé à l'AC Milan et à l'AS Roma. Mais seul le club de la capitale italienne souhaite réellement passer aux choses sérieuses. L'ancien de Liverpool est une cible de longue date de José Mourinho, qui se pense capable de relancer la carrière du Néerlandais, surtout dans une année de Coupe du monde. Le média transalpin rajoute que le PSG et la Roma discutent d'une arrivée de Wijnaldum en prêt avec une option d'achat fixée à 20 millions d'euros. Concernant son salaire de 8 millions d'euros par saison, le PSG souhaite que la Louve en prenne la moitié. Si des discussions doivent encore avoir lieu, voilà une belle porte de sortie pour le joueur de 31 ans. Auteur de 38 matchs la saison passée avec le Paris Saint-Germain, Wijnaldum n'a inscrit que 3 petits buts. Une erreur de casting dont le club francilien veut vite se débarrasser, surtout que Renato Sanches (LOSC) ou encore Khéphren Thuram (Nice) sont espérés par Luis Campos.