PSG ‍: Les confidences du clan Donnarumma pour salir Paris

Gianluigi Donnarumma est proche de la sortie au Paris Saint-Germain. Et son entourage commence à lâcher quelques petites confidences sur l'état d'esprit du gardien de but italien au moment où le PSG veut le remplacer par Lucas Chevalier.

Le 6 août prochain, le PSG tentera de gagner la Super Coupe d'Europe contre Tottenham, en Italie, et à ce jour, bien malin celui qui sait qui sera dans les buts du Paris Saint-Germain pour ce choc face aux Spurs. Tout indique que Lucas Chevalier pourrait entamer sa carrière parisienne avec cette finale, même si à ce jour, Gianluigi Donnarumma est toujours le titulaire. Les dirigeants parisiens ayant constaté que Donnarumma refusait l'offre de prolongation transmise au portier italien, ils ont donc décidé de recruter tout de suite le jeune gardien français, et ont déjà entamé les négociations avec Lille. Une décision qui a fortement déplu au clan Donnarumma, et la presse italienne commence à se faire l'écho des sentiments de Gigio à l'image du Corriere Della Sera.

Donnarumma en veut au PSG

Journalistes pour le quotidien transalpin, Simone Golia et Francesco Sessa affirment que Gianluigi Donnarumma n'est pas si surpris que cela par la décision du Paris Saint-Germain de vite se tourner vers Lucas Chevalier. Car le gardien de but italien pense que le club de la capitale ne l'a pas soutenu lorsqu'il a été critiqué, et que l'offre financière transmise par Luis Campos (fixe plus des bonus liés aux performances), témoigne de cette confiance très mitigée du PSG. « Donnarumma juge cette offre inappropriée, car il se sentait lui-même abandonné par le club durant la difficile première moitié de saison, du moins jusqu'en décembre, lorsque Singo lui a asséné un coup de pied au visage lors du match contre Monaco, lui laissant une cicatrice sur la joue droite qui, pourtant, l'a « transformé ». Sans ses arrêts contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal, le PSG n'aurait pas remporté la Ligue des champions, et Gigio le sait », expliquent nos confrères.

Dans ce contexte, cette critique de Gianluigi Donnarumma sur le soutien qu'il n'aurait pas eu au Paris Saint-Germain marque un vrai tournant, et confirme que le divorce est proche d'être acté. Il est vrai qu'après sa spectaculaire blessure contre Monaco, le gardien de but italien est devenu un nouveau joueur, et ses performances contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal ont été décisives dans le parcours européen victorieux du PSG. Mais du côté de Luis Campos, on a décidé que Donnarumma devait se plier aux nouvelles règles financières et n'avait aucun passe-droit. L'avenir dira si cela est une bonne décision, ou si Gianluigo Donnarumma est culotté de cracher sur les 800.000 euros par mois qu'il touche à Paris.