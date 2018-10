PSG : Les câlins c'est fini au PSG, Dugarry valide la méthode Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré un match peu maîtrisé à Marseille, Thomas Tuchel est revenu de la cité phocéenne renforcé par ses choix.

Les sanctions à l’encontre de Kylian Mbappé et d'Adrien Rabiot ont notamment conforté son autorité. Surtout, cela a prouvé que l’Allemand jouissait d’une importance et d’une liberté que Laurent Blanc et Unai Emery n’ont jamais eues dans la capitale. Et pour cela, Christophe Dugarry a tenu à féliciter Nasser Al-Khelaïfi, qui a enfin compris que le patron du sportif au club, cela devait être l’entraîneur. L'ancien attaquant des Bleus a également approuvé la méthode Tuchel, qui ne fonctionne pas qu'à base de câlins, finalement.

« Laurent Blanc et Unai Emery avaient voulu être durs. Mais au-dessus certains disaient que ce n’était pas possible. Là personne n’est venu court-circuiter Tuchel. La vraie différence, c’est que le pouvoir est passé au sportif au PSG. Les dirigeants ont donné le vrai pouvoir à l’entraîneur. C’est là que Tuchel a eu tout juste et bravo au président qui a laissé le coach gérer. De toute façon il y a eu trop de calin de la part de Tuchel avec les joueurs. Ça ne fonctionne pas quand tu es trop gentil. Là, c’est bien » a estimé Christophe Dugarry, qui estime que l’autorité de Thomas Tuchel est nécessaire au Paris Saint-Germain. Reste à voir comment le vestiaire réagira si ce genre de situation se représente dans un futur proche.