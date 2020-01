PSG : Les blessures, Icardi, Haaland... Tuchel reste zen

Dans : PSG.

Thomas Tuchel, entraîneur du Paris Saint-Germain, après la victoire contre le LOSC en Ligue 1 (2-0) : « Le penalty accordé au PSG ? C’est l’arbitre qui décide, c’est du 50-50. Neymar ? Il est dans une bonne forme. Il est décisif, il se sent bien sur le terrain. Il nous aide beaucoup. Il est formidable, il fait toujours la différence. Au PSG, Neymar change tout. Avec lui, on peut obtenir notre objectif. Une inquiétude sur une potentielle blessure du Ney ? Non. Les arbitres doivent protéger les joueurs aussi. Les sorties de Thiago Silva et Diallo sur blessures ? Ce n’est pas trop grave. Silva, il a une douleur au pubis. Et Diallo, c’était juste des crampes. Icardi ? Il traverse une période difficile. Il ne marque, mais il fait un travail formidable. Il crée des espaces pour les autres attaquants, et c’est notre premier défenseur. Il faut qu’il reste confiant, les buts vont revenir. C’est aussi compliqué pour Mbappé. Mais ça arrive dans une saison. Les débuts d’Haaland à Dortmund ? Il est exceptionnel. L’équipe est plus forte avec lui. Mais c’est encore trop tôt pour parler de ce match, il y a d’abord la Coupe de France et le match à Pau la semaine prochaine », a-t-il déclaré sur Canal+.