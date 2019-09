PSG : Les 20ME de Neymar, Riolo crie à « la connerie »

Dans : PSG, Ligue 1.

On a appris samedi, Neymar était prêt à payer de sa poche 20ME afin de permettre son transfert du Paris Saint-Germain au FC Barcelone. Pour Daniel Riolo, tout cela est un bobard de plus dans une longue série de fantasmes nés autour du possible transfert de la star brésilienne du PSG au Barça. Le journaliste de RMC estime que finalement Neymar a probablement été le seul à croire son départ de Paris possible et que tout le reste n'a été qu'un délire médiatique.

« Je me demande si depuis le début il n’y a pas que Neymar qui a cru à cette histoire. Il avait très envie d’aller au Barça, il a peut-être forcé les choses des deux côtés. Mais du côté du Barça et du PSG, il n’y avait pas une vraie envie d’aboutir. J’en suis même à me demander si le Barça a vraiment voulu qu’il revienne, sachant qu’ils n’ont jamais eu les moyens de le faire. Je pense qu’on a explosé tous les records de conneries en deux mois sur ce qui a été dit sur cette affaire. Encore samedi j’ai lu que Neymar était prêt à mettre 20ME de sa poche pour se barrer. Là, autour du PSG, on a atteint des sommets d’absurdité, ça me désole mais ça ne changera pas de sitôt. Et maintenant, je suis pressé d’entendre Neymar. Lui qui ne parle jamais, là maintenant, il va devoir parler », a confié Daniel Riolo, qui visiblement n'a pas apprécié certaines choses lues et entendues sur cette histoire Neymar. Y compris sur RMC.