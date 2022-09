PSG : Les 11 raisons qui ont poussé Messi à Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a plus d’un an, Lionel Messi quittait le FC Barcelone (libre) et signait à la surprise générale au PSG.

A l’époque, le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain avait fait beaucoup de bruit car personne ne s’attendait à ce que l’international argentin quitte son club de toujours, le FC Barcelone. Mais à en croire les informations d’El Mundo, le départ de Lionel Messi ne s’est pas fait sur un coup de tête. En réalité, l’international argentin avait dressé une liste de 11 demandes au FC Barcelone afin d’accepter de prolonger, des exigences sur lesquelles le club blaugrana ne s’est pas aligné. Résultat des courses, Lionel Messi a fait le choix déchirant de quitter son club de cœur et de rejoindre le PSG, qui a lui répondu sans broncher aux volontés de Lionel Messi. Le média El Mundo a publié en ce milieu de semaine la liste des exigences du sextuple Ballon d’Or.

Comment le PSG a chipé Messi au Barça

Le média dévoile que Lionel Messi souhaitait un contrat jusqu’en juin 2023 avec une possibilité de prolongation unilatérale de la part de l’international argentin, un salaire fixe avec une réduction de 20% du salaire en 2020-2021 mais une récupération de 10% du salaire en 2021-2022 et de 10% en 2022-2023 avec des intérêts. Lionel Messi souhaitait également le paiement des primes de fidélité impayées par le passé, une loge pour sa famille ainsi que pour celle de Luis Suarez, un vol privé à Noël pour toute sa famille en direction de l’Argentine, le paiement des montants reportés lors de la saison 2020-2021 en cas de résiliation de contrat, une prime à la signature de 10 millions d’euros à verser en 2023, une augmentation de son salaire en cas d’augmentation des impôts ou encore la signature et l’engagement du club afin d’assurer à Rodrigo Messi (son père et agent) le paiement des commissions qui lui sont dues. Des exigences sur lesquelles Barcelone a fait le choix de ne pas s’aligner, ce qui a coûté au club blaugrana le départ de Lionel Messi. Une aubaine pour le Qatar, qui s’est immédiatement jeté sur l’Argentin afin de le faire venir au PSG.