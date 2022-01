PSG : Leonardo vraiment au chômage un deadline day ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato d’hiver est plus calme que prévu au PSG, où l'inactivité pourrait régner jusqu’à la fin de cette journée du 31 janvier.

Le calme plat jusqu’au bout pour les supporters du Paris Saint-Germain au mercato d’hiver ? Tandis que dimanche, les réseaux sociaux se sont enflammés pour une éventuelle signature d’Ousmane Dembélé, la tendance n’est pas à l’embrasement selon les informations du Parisien. En effet, dans son édition du jour, le journal francilien dévoile que le mercato d’hiver du PSG est quasiment clos. Aucun départ ni arrivée ne devrait intervenir ce lundi. La piste la plus chaude des derniers jours menait à Tanguy Ndombele, en manque de temps de jeu sous les ordres d’Antonio Conte à Tottenham. Mais c’est finalement dans un autre club de Ligue 1, à l’Olympique Lyonnais, que l’international français des Spurs va rebondir cet hiver.

Aucun mouvement d'ici la fin du mercato au PSG ?

Ça ouvre quand officiellement le mercato d’hiver pour le @PSG_inside ? — John B. Foot (@stekbullison) January 28, 2022

Le Paris SG avait de l’avance sur Lyon dans ce dossier mais Leonardo n’a pas réussi à dégraisser, ce qui était indispensable pour le PSG avant de recruter un milieu de terrain supplémentaire. Le départ de Junior Dina-Ebimbe était programmé et devait faire de la place à Tanguy Ndombele. Mais l’ex-joueur de Dijon, un temps proche du Bayer Leverkusen, ne va finalement pas rejoindre la Bundesliga cet hiver. En effet, le Bayer et le Paris Saint-Germain ne sont pas tombés d’accord sur le montant de l’option d’achat de Dina-Ebimbe. Également placé sur la liste des transferts cet hiver, Layvin Kurzawa a été sollicité par quelques clubs mais rien de bien sérieux, d’autant que l’ancien Monégasque n’a pas montré une grande motivation à l’idée de quitter un club au sein duquel il n’est pourtant plus un titulaire depuis très longtemps. Également cité comme un candidat au départ, Colin Dagba devrait rester. Au même titre que Thilo Kehrer, qui a retrouvé des couleurs durant ce mois de janvier. Sans départ, il n’y aura pas d’arrivées au PSG, ce qui confirme la thèse selon laquelle le mercato d’hiver du club est clos… sans jamais vraiment avoir été ouvert, finalement.