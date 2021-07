PSG : Leonardo viré ? Le Qatar en alerte rouge

Dans : PSG.

Leonardo le sait, il ne doit pas se rater lors de ce mercato, notamment avec le dossier Kylian Mbappé. Mais le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain est désormais sous pression et même au Qatar on commence à douter de lui.

Diriger le marché des transferts du PSG n’est probablement pas le métier le plus simple du monde, car si Paris dispose de moyens financiers colossaux, Leonardo doit aussi gérer des problèmes relationnels avec des joueurs et des entourages qui sont parfois très exigeants. Mais cette année, le directeur sportif brésilien en est bien conscient, même s’il a fait prolonger Neymar il y a quelques mois, il ne sera réellement jugé qu’à l’aune du dossier Kylian Mbappé. Si la star française accepte de signer pour deux ou trois ans de plus avec Paris, alors Leonardo sera tranquille, mais si l’échec se confirme, alors c’est une évidence Leo sera en grand danger. Plusieurs rumeurs circulent sur l’agacement grandissant en interne du côté du Paris Saint-Germain face au comportement du directeur sportif, qui négocie très facilement avec certains réseaux, et nettement moins d’avec d’autres.

Pour Le Parisien, la situation est telle que la cocotte-minute pourrait rapidement exploser concernant l’avenir de Leonardo au PSG. Car même du côté de Kylian Mbappé, on paraît avoir tourné le dos à ce dernier, ce qui est évidemment un énorme problème. « Des discussions doivent avoir lieu entre le PSG et le camp Mbappé. Cela devrait durer plusieurs mois car on ne règle pas un tel dossier en un claquement de doigts. D’autant que Leonardo et l’entourage de l’attaquant, l’avocate Me Delphine Verheyden et les parents Fayza et Wilfrid, ont aujourd’hui un dialogue compliqué, voire inexistant. L’arrivée d’un nouveau directeur sportif pourrait aussi tout changer, explique Sébastien Nieto, journaliste du quotidien francilien, qui précise qu’au sein même du vestiaire parisien l’attitude de Leonardo chagrine et que cela est remontée aux oreilles du Qatar. Dans leur groupe de discussion, certains membres du vestiaire parisien s’émeuvent des choix de Leonardo, comme la possibilité Sergio Ramos. Et les tensions avec Leonardo font écho jusqu’au Qatar. Plusieurs dirigeants à Doha se crispent autour du bilan du Brésilien. » De quoi relancer les supputations sur l’avenir de Leonardo au Paris Saint-Germain, des bruits ayant annoncé la possible venue de Luis Campos, qui aurait lui l’oreille du clan Mbappé et un talent indéniable pour gérer un mercato.