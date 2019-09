PSG : Leonardo va s’énerver avec Neymar, Pierre Ménès l’annonce

Dans : PSG, Ligue 1.

Jamais de répit dans le feuilleton Neymar. Même quand la saga de son transfert à Barcelone est terminée, son père se charge de remettre de l’huile sur le feu. Alors que le PSG cherche à calmer le jeu et rêve d’une saison réussie avec son prodige brésilien, celui qui représente également les intérêts de son fils a assuré avec aplomb que les négociations se poursuivaient toujours entre les deux clubs. C’est bien évidemment totalement faux selon Pierre Ménès, pour qui Leonardo va finir par s’agacer de cette situation qu’il faut désormais accepter telle qu’elle est, et pas ressasser indéfiniment.

« On pensait qu'on allait être tranquille avec Neymar. Mais Barcelone et son papa en ont décidé autrement. Le Barça veut négocier avec le PSG mais ce sont des conneries. Cela va agacer Leonardo. La sortie de Neymar Sr est totalement déplacée et ridicule. C'est aussi dangereux pour son fils. Il va peut-être jouer contre Strasbourg et avant l'accueil du Parc, ce n'est pas bien vu. Il a remis le couvert. C'est pitoyable et fatiguant. Le Barça ne respecte pas le PSG, ils n'ont pas supporté que Paris paye la clause de Neymar. Tout est bon pour emmerder le PSG. Leonardo a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance », a souligné le consultant sur Yahoo Sports, qui n’a aucun doute sur le fait que le dossier sera désormais bien géré entre les mains de Leonardo.