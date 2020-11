PSG : Leonardo sur l'OM, rien de choquant pour les joueurs

Dans : PSG.

Leonardo s’est livré à un exercice périlleux cette semaine en souhaitant aborder les différents thèmes majeurs de l’actualité du PSG à travers un entretien sur les médias officiels du club parisien.

Contrairement aux craintes, le directeur sportif ne s’est pas montré trop consensuel et a même lâché quelques petites informations sur la volonté de prolonger les stars du Paris SG, et les discussions déjà lancées. Mais il aura suffi d’une phrase sur Marseille et la ville de foot dont Paris devrait prendre exemple, pour échauder tout le monde. Les supporters n’ont guère apprécié cette sortie, leur laissant l’impression que leur propre dirigeant préférait la passion que génère l’OM à celle du PSG. Mais selon RMC, le constat est très différent dans le vestiaire parisien. Les joueurs se font incendier s’ils lâchent un semblant de compliment à l’égard du rival olympien, et Thomas Meunier peut en témoigner. Résultat, on ne comprend pas pourquoi Leonardo est allé évoquer l’OM dans cet entretien.

Au sein du club, cette pique venue de nulle part a toujours beaucoup de mal à passer, et on a aussi du mal à réaliser où Leonardo voulait en venir. Chez les joueurs plus précisément, c’est aussi l’étonnement, même si la radio sportive explique que cela a fait peu de bruit dans le vestiaire, et qu’il est plus question d’une maladresse que d’une réelle bourde qui viserait à faire la promotion de Marseille et de l’OM. Pas de quoi provoquer une levée de boucliers ou des messages de mobilisation, la trêve internationale aidant à faire passer cette petite polémique.