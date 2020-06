PSG : Leonardo revient à l'assaut, le Real Madrid veut 250 ME

Dans : PSG.

Attiré par un jeune talent du Real Madrid depuis l’été dernier, Leonardo a retenté sa chance. Mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain se heurte à un montant inaccessible.

La pilule doit être difficile à avaler pour le FC Barcelone. Pour non-respect du règlement concernant les transferts de mineurs, le club catalan avait notamment perdu le jeune Takefusa Kubo. Quelques années plus tard, le Japonais faisait son retour en Espagne, mais cette fois chez le rival du Real Madrid. En effet, les Merengue avaient enregistré l'été dernier la signature du jeune talent convoité par le Paris Saint-Germain. Mais Leonardo ne s’avoue pas vaincu. Car selon le quotidien As, le directeur sportif parisien est revenu à la charge ces dernières semaines. Et le Brésilien n’est pas le seul puisque nos confrères affirment qu’au moins 29 clubs, dont l’Ajax Amsterdam, le Milan et AC et le Celtic, se sont manifestés pour le milieu offensif de 19 ans !

Une sacré cote pour Kubo, qui a recalé tout le monde, y compris le PSG qui lui avait offert un salaire annuel à 4 M€ l’été dernier. Celui que l’on surnomme le « Messi japonais » s’estime en effet capable de briller au Real Madrid. Pour le moment, Zinédine Zidane ne peut pas l’intégrer à son groupe par manque de places d’extracommunautaires. Mais l’entraîneur français et ses dirigeants croient en lui, d’où leur refus de négocier en-dessous de 250 M€, soit le montant de la clause libératoire du milieu actuellement prêté à Majorque, et dont la nationalité assure une exposition en Asie. De quoi se frotter les mains pour les Madrilènes.