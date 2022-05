PSG : Leonardo reçoit une réponse limpide pour Milinkovic-Savic

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le prochain mercato estival promet d'être bouillant sur le continent européen. Un départ de la Lazio peut désormais concerner Sergej Milinković-Savić, notamment dans les petits papiers du PSG.

L'été s'annonce chaud pour beaucoup de joueurs en Europe. Certains clubs sont même prêts à faire des folies pour renforcer leur effectif. La Lazio sait notamment que Sergej Milinković-Savić est un joueur très apprécié, que ce soit par la Juve, Manchester United, le PSG ou encore le Real Madrid. En fin de contrat en 2024, l'international serbe ne sera pas bradé. Selon Fabrizio Romano, la Lazio réclame pas moins de 70 millions d'euros pour lâcher son crack. Une somme élevée qui en refroidit pas mal. Et alors que l'on sait le président du club romain, Claudio Lotito, très dur en affaires et plutôt réticent à l'idée de vendre Milinković-Savić, Maurizio Sarri a lui fait une déclaration contraire ces dernières heures.

Savic, un coup à jouer pour le PSG ?

📈 Sergej Milinkovic-Savic has now played a direct hand in 22 Serie A goals this season (11 goals, 11 assists), five more than his previous best in a single league campaign pic.twitter.com/i9GItXIPc4 — WhoScored.com (@WhoScored) May 17, 2022

Après le match nul (2-2) de la Lazio face à la Juve, au cours duquel Milinković-Savić a marqué le but de l'égalisation dans les arrêts de jeu, l'entraîneur de la Lazio a surpris en indiquant que le Serbe pourrait bel et bien partir du club en fin de saison. « En parlant avec le président, je suis convaincu que s'il part, et ce n'est pas facile, il ne restera pas en Italie », a en effet indiqué Maurizio Sarri. A Rome, on ouvre donc la porte à un départ de Savic. Selon la presse italienne, ce sera la dernière année de la Lazio pour faire une grosse vente au sujet du milieu de terrain. Annoncé proche du PSG il y a quelques saisons, le Serbe veut jouer la Ligue des champions, chose qu'il ne pourra pas faire une nouvelle fois s'il reste à la Lazio cet été. Pourtant, dans ses discours, c'est bien à Rome qu'il se projette. Au moment de faire le bilan de la saison, Savic indiquait même après la rencontre face à la Juve : « Pour l'année prochaine, nous aurons besoin de nouveaux joueurs pour viser la Ligue des champions ». Un nous inclusif donc pour le joueur de 27 ans. En tout cas, si une offre arrivait sur la table de la Lazio et qu'elle était acceptée, on sait que Savic ne jouera plus en Italie, éliminant la Juve d'office. Un coup est donc à jouer pour United, le Real Madrid mais surtout le PSG, qui attendra d'en savoir plus sur l'avenir de Kylian Mbappé avant de commencer son mercato estival.