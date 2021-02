PSG : Leonardo prêt à tout pour cette pépite péruvienne

Dans : PSG.

Toujours à la recherche d'un milieu de terrain, le PSG ciblerait Renato Tapia, révélation de la saison en Liga.

Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Rafinha, Ander Herrera, Danilo... Le nombre de milieux de terrain recrutés par le PSG au cours des dernières saisons est impressionnant. Pourtant, aucun joueur de cette liste n'a véritablement convaincu dans la capitale. Véritable force du PSG à l'époque du trio Motta - Verratti - Matuidi, l'entrejeu est désormais un secteur de jeu largement perfectible à Paris. Et ça, Leonardo l'a bien compris. Malgré un effectif riche en quantité, le directeur sportif parisien continue de chercher la pépite susceptible de renforcer son effectif. Toujours à l'affût concernant les nouveaux talents, le Brésilien lorgne sur Renato Tapia, joueur du Celta Vigo.

Véritable révélation de la saison en Liga, le Péruvien a démarré l'intégralité des rencontres de championnat (sauf une pour suspension), faisant preuve d'une régularité impressionnante. Permettant l'équilibre de l'équipe grâce à sa très grande activité, il a notamment reçu les louanges de Iago Aspas, star de son équipe qui le considère comme indispensable. Arrivé libre en provenance de Feyenoord, sa valeur avoisine aujourd'hui les 30 millions d'euros. Autre point positif, après avoir passé cinq ans aux Pays-Bas, l'international péruvien est en train d'obtenir la nationalité néerlandaise, ce qui lui permettrait de ne pas prendre de place d'extra-communautaire. Seule ombre au tableau de Leonardo, et pas des moindres, la concurrence. En effet, en plus du PSG, l'Atletico Madrid et la Juventus sont également très intéressés par le profil du joueur de 25 ans. Si toutefois l'arrivée de Renato Tapia venait à se confirmer, d'autres joueurs seraient invités à partir. Parmi eux, Rafinha, très peu utilisé par Mauricio Pochettino, serait l'un des principaux candidats.