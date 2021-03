PSG : Leonardo prêt à bondir sur Bonucci ?

Dans : PSG.

De retour à la Juventus Turin en août 2018 après un crochet par l’AC Milan, Leonardo Bonucci ne fait pas l’unanimité chez les Bianconero.

Bien loin de son meilleur niveau cette saison, le défenseur de 33 ans n’est pas un titulaire indiscutable aux yeux d’Andrea Pirlo. Tout de même utilisé à 18 reprises en Série A en raison des nombreuses blessures qui déciment chaque semaine l’effectif de la Juventus Turin, le natif de Viterbo reste un joueur relativement bien coté sur le marché des transferts. Et pour preuve, Calcio Mercato avance en ce début de semaine que Leonardo Bonucci figure dans le viseur d’un certain Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, dans l’optique du prochain mercato.

Un an après avoir perdu Thiago Silva et Tanguy Kouassi, respectivement partis à Chelsea et au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain semble bien décidé à se renforcer en défense centrale. Ces dernières semaines, les noms de David Alaba (Bayern Munich) et de Sergio Ramos (Real Madrid) ont relativement souvent été associés au champion de France en titre. L’Autrichien et l’Espagnol présentent l’avantage d’être libres, mais la concurrence sera féroce sur ces deux dossiers. C’est ainsi que selon le média italien, Leonardo explore en parallèle la piste Leonardo Bonucci, dont le transfert ne devrait pas être trop onéreux en raison de son âge et de son temps de jeu décroissant au fil des mois. De son côté, Andrea Pirlo souhaite plus que jamais s’appuyer sur Matthijs de Ligt et faire du Néerlandais le patron de sa défense, et ne devrait donc pas retenir de force Leonardo Bonucci. Reste à savoir ce que l'expérimenté défenseur transalpin, qui a toujours voulu rester en Italie pour des raisons familiales, pensera de cet intérêt du Paris SG…