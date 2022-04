PSG : Leonardo ou Di Maria, à la fin il n’en restera qu’un

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire lors du match du PSG à Angers mercredi soir (0-3), Angel Di Maria a brillé avec deux passes décisives à son compteur.

Passeur décisif sur le but de Sergio Ramos à la fin de la première mi-temps, Angel Di Maria a remis ça en fin de match pour Marquinhos. L’international argentin, qui n’était plus apparu sous les couleurs du Paris Saint-Germain depuis le match retour à Bernabeu face au Real Madrid en Ligue des Champions, a prouvé qu’il pouvait toujours être utile à son équipe, tout du moins en Ligue 1. En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Angel Di Maria va-t-il réussir à instaurer le doute dans l’esprit de ses dirigeants lors des cinq derniers matchs du championnat ? Dans son édition du jour, L’Equipe livre une tendance nette. Dans le cas où Leonardo serait maintenu au poste de directeur sportif du PSG, alors Angel Di Maria n’a aucune chance de reste au club.

Di Maria espère rester au PSG cet été

En effet, Leonardo a d’ores et déjà acté le départ d’Angel Di Maria, qu’il ne juge pas complémentaire à Neymar ou encore à Lionel Messi. Avec le potentiel départ de Kylian Mbappé, le directeur sportif du PSG recherche un ou deux joueurs de profondeur, capables d’amener de la vitesse et de compenser dans ce domaine l’éventuelle perte de l’ancien Monégasque. Angel Di Maria, qui conserve une patte gauche délicieuse, n’est plus capable d’appels en profondeurs et d’accélérations fulgurantes. En ce sens, son avenir ne devrait pas s’écrire au PSG… sauf si Leonardo est finalement débarqué par la direction qatarie du club au début du mercato. Dans ce cas, Angel Di Maria pourrait espérer une prolongation de contrat. En interne, l’Argentin ne cache pas qu’il aimerait rester, même pour une année de plus dans un rôle de joker. Reste maintenant à voir qui de Leonardo ou d’Angel Di Maria aura le dernier mot à Paris.