PSG : Leonardo, l'erreur XXL du Qatar ?

Début 2013, Leonardo annonçait officiellement son départ du Paris Saint-Germain. Un départ difficile à vivre pour les supporters, d’autant que la direction parisienne n’a jamais donné l’impression de faire le maximum pour retenir son directeur sportif brésilien. Démissionnaire du Milan AC mardi, voilà que Leonardo est de retour dans l’actualité française, les supporters du PSG ayant lancé une grande pétition pour encourager la direction à le faire revenir. Rien d’étonnant pour Dominique Grimault, lequel estime que le PSG a fait une grosse erreur, la première de l’ère QSI, en laissant partir Leonardo il y a six ans.

« On annonce Leonardo comme président délégué et j’en serais complètement fan ! Je pense que la première erreur du PSG c’était d’avoir laissé partir Leonardo ! Parce que c’est un mec qui connaît le boulot, qui a un bon réseau, qui connait le club et a bâti cette équipe. Il a tout pour lui ! Il est brésilien, il est beau mec, il sait communiquer, il est représentatif… Je trouve que c’est une belle image pour le Paris Saint-Germain » a lâché le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, qui milite donc pour un retour express de Leonardo au PSG. Reste à savoir si Nasser Al-Khelaïfi est sur la même longueur d’ondes, ce qui n’est pas certain du tout…