PSG : Leonardo l'adore toujours, Mino Raiola en abuse

Plus aussi influent que cela au Paris Saint-Germain où il a récemment perdu des joueurs, Mino Raiola ne change néanmoins pas de tactique.

Ses contacts réguliers avec les dirigeants parisiens lui permettent de jouer avec le feu sur certains dossiers, ce que l'agent néerlandais adore faire. Cet été, il a poussé, avec le feu vert de Leonardo, pour un échange entre Gigi Donnarumma et Alphonse Aréola, deux joueurs dont il est chargé des intérêts, et qui auraient pu lui permettre de faire une jolie culbute. Cela ne s’est pas fait, et le Milan AC est ravi de pouvoir compter sur le jeune portier italien une saison de plus.

Toutefois, l’accalmie n’a pas duré longtemps, puisque la Gazzetta dello Sport annonce que Mino Raiola a prévenu les dirigeants lombards qu’une prolongation devait être à l’étude rapidement sous peine de voir Donnarumma partir en fin de saison. L’Italien est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Milan AC, et son avenir serait encore possible au PSG selon Raiola, pour qui Navas et ses 33 ans ne représentent pas l’avenir à ce poste. Une façon de mettre la pression, en utilisant le fait que Leonardo apprécie grandement le dernier rempart de l’Italie, même si la ficelle est un peu grosse maintenant que le Paris SG a fait venir Navas du Real Madrid.