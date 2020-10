PSG : Leonardo flaire le gros coup, Khedira le recale

Dans : PSG.

A moins de 48 heures de la fin du mercato, le PSG tient enfin son attaquant en la personne de Moise Kean. Désormais, le champion de France veut un milieu défensif…

Cette semaine, le nom de Tiémoué Bakayoko est revenu avec beaucoup d’insistance au Paris Saint-Germain. Mais sauf rebondissement, l’ex-milieu de terrain de l’AS Monaco va s’engager en faveur de Naples, qui pistait également Boubacary Soumaré mais qui a opté pour l’international français de Chelsea. Une piste en moins pour le Paris Saint-Germain, qui songe désormais à Marcelo Brozovic, indésirable à l’Inter Milan et qui dispose de toutes les qualités recherchées par le PSG. Le quotidien L’Equipe indique toutefois dans son édition du jour que c’est un autre milieu défensif de Série A que Leonardo souhaitait initialement attirer au Paris SG.

Il s’agit de Sami Khedira, le très expérimenté milieu de terrain de la Juventus Turin. « Poussé dehors par la Vieille Dame, l’ancien Madrilène, à un an du terme de son contrat, ne souhaiterait pas partir ou du moins pas selon les désidératas de la Juve » fait savoir le quotidien, pour qui le Paris Saint-Germain a bien exploré la piste Sami Khedira. Mais, très bien rémunéré et visiblement dans un confort absolu à la Juventus Turin, l’Allemand de 33 ans, qui a fait une croix sur sa carrière internationale et qui ne souhaite pas se relancer à tout prix dans l’optique de l’Euro 2021, n’est pas pressé de quitter le champion d’Italie. Sauf improbable retournement de situation, il ne devrait pas bouger d’ici à lundi soir. Un véritable regret pour Leonardo, qui voyait en Sami Khedira le milieu défensif parfait pour le PSG. D’autant plus qu’il s’agissait d’un joueur disponible à moindre coût, la Juventus Turin lui cherchant activement une porte de sortie…