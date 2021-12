PSG : Leonardo fait une promesse, plus jamais ça !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Alors que Mauricio Pochettino est très critiqué au PSG ces dernières semaines, Leonardo n’est pas non plus en reste.

En effet, le directeur sportif du Paris Saint-Germain est également la cible de certaines critiques de la part des observateurs et des supporters franciliens. Son rôle est parfois obscur et certains de ses choix sur le mercato ont interrogé comme par exemple celui de prolonger l’indésirable Layvin Kurzawa. Malgré les critiques dont il est parfois la cible, Leonardo est pleinement épanoui dans son rôle de directeur sportif. Et dans sa conférence auprès des élèves de la Sorbonne, le Brésilien a affirmé que jamais il ne reviendrait en arrière en reprenant un poste d’entraîneur. Celui qui a été coach de l’AC Milan, de l’Inter Milan et d’Antalyaspor est très clair sur ce point, sa carrière d’entraîneur est terminée.

Leonardo jure qu'il ne sera plus jamais entraîneur

« Non, impossible que j'entraîne de nouveau » a répondu Leonardo à une question sur son avenir et sur ses préférences sur son rôle au sein d’un club de football. « Je l’ai fais trois fois, et sans le vouloir. Ce n'est pas le rôle que je préfère » a-t-il affirmé avant de conclure en commentant sa situation actuelle dans le rôle de directeur sportif du Paris Saint-Germain. « Moi j'aime bien ce que je fais. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant par rapport à ma manière d'être. Mais là je pense qu'entraîneur, non, plus jamais. Pas parce que je pense que c'est un rôle compliqué, mais plus parce que ma vie est dans une autre dimension. Je ne me vois plus sur un terrain ou sur un banc » a analysé Leonardo, pour qui il n’est donc même pas imaginable de revenir en arrière en s’asseyant de nouveau sur le banc d’une équipe. Voilà qui a le mérite d’être clair de la part de Leonardo…