PSG : Leonardo expédie un Titi en L2

Dimanche soir face à Lille, le PSG se présentait avec plusieurs Titis dans son onze de départ (Kalimuendo, Dina-Ebimbe).

Certains jeunes joueurs formés au Paris Saint-Germain pourraient bénéficier de temps de jeu sous la houlette de Mauricio Pochettino la saison prochaine. Ce ne sera en revanche pas le cas de Kenny Nagera. En effet, le jeune attaquant du PSG va être prêté dans les prochaines heures à Bastia, en Ligue 2, à en croire les informations obtenues par Le Parisien. C’est le second joueur de la génération 2002 qui va quitter le PSG sous la forme d’un prêt après Thierno Baldé, qui a fait ses valises pour Le Havre il y a quelques jours.

Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du Paris Saint-Germain, Kenny Nagera, qui a pris part à l’ensemble de la préparation du club de la capitale, va faire l’objet d’un prêt d’un an sans option d’achat à Bastia. Preuve de son potentiel et de ses bonnes aptitudes au plus haut niveau, Kenny Nagera figurait dans le groupe retenu par Mauricio Pochettino pour le Trophée des Champions perdu par Paris contre Lille à Tel-Aviv dimanche soir (1-0). Buteur contre le FC Séville en match amical il y a quelques jours, Kenny Nagera a été séduit par le discours de Mathieu Chabert, l’entraîneur du Sporting Club de Bastia, de retour en Ligue 2 cette saison. Capable d’évoluer en pointe ou sur le côté, Nagera a prolongé avec le PSG jusqu’en juin 2025 il y a quelques semaines, preuve que Leonardo compte sur lui à plus long terme. Mais à son poste, la concurrence est pour l'instant trop rude à Paris avec Kalimuendo, Icardi, Mbappé ou encore Neymar, Di Maria et Sarabia.