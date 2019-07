PSG : Leonardo et Neymar, mission commando en Chine !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après une courte période durant laquelle les rumeurs de son départ vers le FC Barcelone se sont calmées, Neymar fait à nouveau les gros titres de la presse espagnole en cette fin du mois de juillet. Et pour cause, l’international brésilien, qui n’ira visiblement pas au clash avec le PSG, a toujours la farouche envie de rejoindre Barcelone au mercato. Néanmoins, en dépit d’une déclaration publique dans laquelle il ouvrait la porte à un départ de son meilleur joueur, Leonardo a toujours la volonté de conserver au moins une saison supplémentaire l’ancien virtuose du Barça.

C’est ainsi que selon Sport, le directeur sportif parisien va prendre la direction de la Chine, où le PSG est en préparation avant le Trophée des Champions face à Rennes, samedi. L’objectif de Leonardo est clair, selon le média espagnol : convaincre de Neymar de rester au Paris Saint-Germain et de mettre un terme aux négociations avec le FC Barcelone en vue d’un transfert cet été. Mais le champion d’Espagne, sur le point de vendre Malcom pour 45 ME et donc de récupérer un peu de liquidités, ne devrait pas renoncer si facilement alors qu’il reste encore plus d’un mois de mercato…