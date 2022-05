PSG : Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, désaccord majeur sur Pogba

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Libre de s’engager dans n’importe quel grand club européen en vue de la saison prochaine, Paul Pogba a encore une infime chance de finir sa course au Paris Saint-Germain. Enfin si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi arrivent à se mettre d’accord…

Depuis son élimination de la Ligue des Champions face au Real Madrid en mars dernier, le club de la capitale française a tourné la page de cet exercice 2021-2022 pour se préparer pour la saison prochaine. Lors de celle-ci, le PSG voudra avoir la meilleure équipe possible pour viser le graal européen tant attendu du côté de Paris. C’est donc pour cette raison que la direction sportive tente d’ores et déjà de gros coups sur le marché de transferts, et notamment dans le dossier Paul Pogba. En fin de contrat à Manchester United, le champion du monde reste « une cible prioritaire du PSG », selon les informations de Foot Mercato. Ces derniers temps, Leonardo a même rencontré le milieu de terrain pour lui signifier son intérêt, tout en lui proposant une offre. Mais l’affaire ne devrait toutefois pas se faire pour le PSG, sachant que Nasser Al-Khelaïfi est « moins convaincu par le profil du numéro 6 des pensionnaires d'Old Trafford ».

Nasser Al-Khelaïfi bloque Leonardo dans le dossier Pogba

🚨Info : La #Juventus veut proposer un contrat de 3 ans à Pogba 🇫🇷 qui en veut au moins 4



• Il est la priorité de Leonardo 🇧🇷 qui lui a déjà fait une offre il y a plusieurs semaines



• Nasser Al-Khelaifi 🇶🇦 n'est pas convaincu par la venue du françaishttps://t.co/A9ZWcgb46A — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 15, 2022

Bloqué par le contexte institutionnel du PSG, le directeur sportif brésilien, qui aurait bien vu Pogba aux côtés de Marco Verratti pour former le futur entre-jeu du club francilien, ne peut pas passer la seconde dans ce dossier et va donc devoir revoir ses plans. Sachant que dans les prochains jours, c’est la Juventus qui devrait rafler la mise, alors que le PSG avait pourtant un temps d’avance il y a encore quelques semaines… Malgré un intérêt pour Paris, le joueur de 29 ans est effectivement tout proche d’un retour à Turin. En tout cas, La Vieille Dame se prépare à lui offrir un contrat de trois saisons. De quoi convaincre Pogba, désormais tout proche d’une deuxième arrivée libre à la Juventus en provenance de Manchester United. Au grand malheur de certains dirigeants du PSG…