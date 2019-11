PSG : Leonardo et Areola sont d’accord pour le mercato 2020

Dans : PSG.

Prêté pour une saison au Real Madrid, Alphonse Areola ne devrait pas revenir au Paris Saint-Germain l’année prochaine. Son départ définitif arrangerait les deux parties.

En pleine préparation des prochaines périodes des transferts, Leonardo a plusieurs missions en cours. Parmi elles, la recherche d’un nouveau gardien pour le Paris Saint-Germain. Que les fans de Keylor Navas se rassurent, le Costaricien a toujours la confiance de la direction. L’objectif du directeur sportif serait plutôt de recruter un portier numéro 2.

En effet, le club de la capitale ne conservera pas l’Espagnol Sergio Rico, prêté par le FC Séville, et dont l’option d’achat d’environ 10 millions d’euros est jugé trop élevée. Quant aux jeunes Marcin Bulka (20 ans) et Garissone Innocent (19 ans), le Paris Saint-Germain les juge encore trop tendres pour le rôle de doublure de Navas. C’est pourquoi Leonardo regarde attentivement en Italie et en Amérique du Sud pour trouver l’heureux élu. Vous l’aurez compris, Alphonse Areola ne fait pas partie de ses plans.

Vers un divorce inévitable

De toute façon, L’Equipe affirme que l’international français ne se voit pas revenir au sein de son club formateur. Le Real Madrid n’écarte pas l’idée de le conserver suite à son prêt. Mais dans tous les cas, le titi sous contrat jusqu’en 2023 voit son avenir ailleurs, lui qui n’a pas senti la confiance de Leonardo. Et qui privilégie un poste de titulaire afin de conserver sa place en équipe de France. Au moins, le Paris Saint-Germain et Areola sont sur la même longueur d’onde…