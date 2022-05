PSG : Leonardo en échec, Icardi lui apporte son aide

Toujours chargé de pousser des joueurs vers la sortie, Leonardo rencontre de sérieuses difficultés dans ce domaine. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a notamment du mal à éjecter Mauro Icardi depuis plusieurs mercatos. Mais cet été, l’attaquant argentin pourrait lui faciliter la tâche.

Pour accueillir de nouvelles recrues, ou pour faire de la place à certains jeunes, le Paris Saint-Germain a tout intérêt à conclure des ventes lors du prochain mercato. L’opération dégraissage concernera évidemment les joueurs les moins désirés de l’effectif. A savoir ceux qui, malgré un salaire très confortable, ne bénéficient que d’un temps de jeu limité. Difficile de ne pas penser à Mauro Icardi après une saison aussi compliquée.

Comme prévu l’été dernier, l’attaquant argentin a encore reculé dans la hiérarchie de l’entraîneur Mauricio Pochettino après l’arrivée de son compatriote Lionel Messi. L’ancien joueur de l’Inter Milan n'a débuté que 13 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Une situation invivable pour le principal intéressé. En effet, le quotidien Le Parisien, qui confirme que le Paris Saint-Germain souhaite s’en débarrasser, nous apprend aussi que Mauro Icardi n’est plus contre l’idée d’un départ cet été. L’avant-centre sous contrat jusqu’en 2024 se verrait bien revenir en Italie.

🚨 EXCL 🚨 Napoli and Lazio have added Argentine star 🇦🇷 Mauro Icardi to their short list of transfers.



🗣️👤 PSG will listen to future offers for the Argentine striker.