PSG : Leonardo carotté au mercato, Milan a tenté le coup !

Cet hiver, Leonardo a été très sollicité mais à moins d’un improbable retournement de situation, le mercato du Paris Saint-Germain sera blanc.

Aussi bien au rayon des départs qu’à celui des arrivées, le PSG ne va pas bouger, pour le plus grand bonheur de Thomas Tuchel. Il y a encore quelques heures, le départ d’Edinson Cavani vers l’Atlético de Madrid était dans les tuyaux. Pour le remplacer, plusieurs noms avaient filtré dont ceux des attaquants Olivier Giroud ou Kevin Gameiro, mais la piste d’un milieu polyvalent avait été creusée avec Lucas Paqueta. Recruté par Leonardo lorsqu’il était aux manettes du Milan AC, le Brésilien ne s’est pas imposé en Lombardie et reste très apprécié par le directeur sportif du PSG. Dans cette optique, des négociations ont été ouvertes durant le mois de janvier entre le Milan AC et le Paris Saint-Germain.

Ce vendredi, Tuttosport revient sur ce dossier et pour le quotidien italien, il est clair que la direction du Milan AC a fait son maximum pour vendre Lucas Paqueta au PSG. En interne, on espérait clairement profiter des moyens colossaux du Paris Saint-Germain afin de récupérer une grande partie de la somme investie sur Lucas Paqueta en janvier 2019, à savoir 38 ME. Très intéressé par le joueur, Leonardo n’était toutefois pas prêt à payer autant pour recruter un élément en manque de confiance et dont les statistiques cette saison sont faméliques (14 matchs de Série A, 0 but et 1 passe décisive). Au tout début du mois de janvier, la presse italienne indiquait que le Paris Saint-Germain était prêt à dépenser 20 ME et pas un euro de plus pour Lucas Paqueta. Un prix trop faible pour le Milan AC, qui tentera de relancer ce grand espoir brésilien durant la seconde partie de saison. Avec l’espoir de le vendre au prix fort l’été prochain.