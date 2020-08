PSG : Leonardo a trouvé comment faire pleurer Aulas

Dans : PSG.

Le PSG a joué un sale tout à Lyon en s'imposant en finale de la Coupe de la Ligue. Et Leonardo a bien l'intention de continuer à faire tomber l'OL.

En battant l’Olympique Lyonnais vendredi soir en Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain prive le club rhodanien d’un ticket pour l’Europa League. Du côté du PSG, on ne pleure pas de cette situation, d’autant plus que Leonardo a décidé de croiser le fer avec Jean-Michel Aulas sur un autre terrain cette fois nettement plus favorable à l’OL, à savoir le football féminin. Le directeur sportif brésilien l’avait confié il y a quelques semaines dans le JDD, il n’avait pas apprécié de voir Bruno Cheyrou quitter le PSG pour rejoindre Lyon, et encore moins de voir le club rhodanien tourner autour de jeunes joueurs parisiennes. Alors, Leonardo est déterminé à mener la formation féminine du Paris SG au sommet du football français.

Ce samedi, Le Parisien explique que le directeur sportif du PSG est très souvent au contact d’Olivier Echouafni et des joueurs du club de la capitale, l’idée même de trouver un remplaçant à Bruno Cheyrou ayant été oubliée. Leonardo a également pesé sur le mercato féminin, s’impliquant notamment dans la prolongation de contrat signée par Kadidiatou Diani, l’attaquante qui était visée notamment par…l’OL. Le quotidien francilien affirme même que lors de la reprise de l’entraînement de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain, le dirigeant a été clair : « On va aller chercher Lyon, c’est la bonne année. On va mettre les moyens pour la section féminine, qui est très importante pour le club. » Le message à destination de Jean-Michel Aulas est précis, l'Olympique Lyonnais doit désormais répondre et pour cela le patron de l'OL compte sur son équipe de choc.