PSG : Leo Messi prend une décision forte pour son avenir

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi sera en fin de contrat avec le PSG à l'issue de cette saison. Mais la Pulga a l'opportunité d'activer une année optionnelle s'il le souhaite.

Après quelques mois d'adaptation, Leo Messi semble enfin trouver son rythme de croisière à Paris. Que ce soit au PSG ou dans sa vie quotidienne, l'Argentin est heureux. Et cela se voit sur le terrain. Depuis le début de la saison, le septuple Ballon d'Or en est déjà à 7 buts et 8 passes décisives en 12 matchs disputés toutes compétitions confondues. Son objectif premier ? Etre le plus prêt possible pour défendre les chances de l'Argentine lors de la Coupe du monde au Qatar. Ce sera en effet la dernière opportunité de Leo Messi de remporter la compétition. Après cette dernière, et en fonction de son résultat, il devrait y voir plus clair concernant son avenir. Car le PSG est chaud à l'idée de continuer avec la Pulga. Un sentiment assez réciproque, même si Messi a plusieurs offres sous le coude.

Messi, ce n'est pas l'heure du choix !

Le panneau qui affiche "GOAT" au moment du tir de Messi, le timing fou 😭 pic.twitter.com/sIkjTbalUz — Pessi Qatari 🇶🇦 (@qatari_officiel) October 2, 2022

C'est en tout cas ce que rapporte Fabrizio Romano, qui a indiqué sur Qué Golazo : « Messi a reçu trois approches : PSG, Barcelone et un club de MLS. Mais la réponse de Messi était : Je ne veux pas parler maintenant. — Il veut être concentré sur le terrain. Sur le PSG et sa plus grande obsession, qu'on appelle la Coupe du monde. Les pourparlers commenceront à partir de janvier ». De quoi y voir un peu plus clair sur les intentions de Leo Messi. Si du côté du PSG, on ne se cache pas de vouloir continuer avec Leo Messi, quitte à faire attendre certains jeunes, même son de cloche du côté du Barça. Joan Laporta se fait même le défi personnel de rapatrier Leo Messi, parti dans la précipitation du club catalan malgré son palmarès XXL et ses 672 buts inscrits pour les Blaugranas. Avant de prendre sa décision, Messi va devoir continuer sur ses bonnes bases. Et un match de Ligue des champions arrive dès ce mercredi avec le PSG face au Benfica.