PSG : Le Yoann Gourcuff du PSG doit quitter Paris, et vite...

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Javier Pastore pourrait quitter le club de la capitale cet hiver.

Il faut dire que l’ancien milieu de Palerme est à la croisée des chemins, à six mois du Mondial qu’il souhaite bien évidemment disputer avec l’Argentine. Observateur attentif aux performances du joueur, Rolland Courbis estime qu’il est temps pour « El Flaco » d’aller voir ailleurs pour regagner du temps de jeu et de la confiance. L’ancien coach du Stade Rennais n’y va pas de main morte, en comparant carrément Javier Pastore à… Yoann Gourcuff.

« Il me fait penser à Yoann Gourcuff, que j’ai entraîné à Rennes. Ils ont le même immense talent, le même toucher de balle, la même intelligence de jeu, la même faculté à dérouter l’adversaire, le même amour du football… Mais leur bilan est catastrophique. Quelle est la source, le pourquoi de leurs blessures récurrentes ? Pour l‘un comme pour l‘autre, je suis bien emmerdé pour vous répondre. Mais pour Pastore, ces sept saisons passées à Paris sont un gâchis, et je ne connais pas sa propre part de responsabilité. Son passage à Paris laissera beaucoup de regrets. Mais si, à vingt-huit ans, il veut frapper un dernier grand coup pour la Coupe du monde 2018, il n’a plus de temps à perdre » a lancé le consultant de RMC Sport, convaincu que l’avenir de Javier Pastore doit s’écrire ailleurs qu’à Paris dans les prochaines semaines. Reste à voir si un club sera enclin à payer l’indemnité de transfert réclamé par les dirigeants parisiens en janvier.