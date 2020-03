PSG : Le vestiaire a tranché, Marquinhos ne va pas aimer

Dans : PSG.

En raison des absences et de la déception connue à Dortmund, le PSG va changer son plan de jeu et Marquinhos est au coeur des débats, y compris chez les joueurs parisiens.

Le débat autour de l’organisation tactique du PSG pour les gros matchs de Ligue des Champions a été doublement relancé. En raison de la piètre prestation face à Dortmund avec un Marquinhos aligné à la surprise générale au coeur d’une défense à 3 axiaux, mais aussi des absences de Marco Verratti et probablement Thiago Silva sur suspension pour le premier et blessure pour le second. La logique voudrait que Marquinhos évolue en défense centrale, son poste de prédilection, afin d’éviter d’avoir à aligner une charnière composée de Kouassi et Kimpembe par exemple. Mais ce n’est pas le souhait de Thomas Tuchel, qui a déjà fait passer plusieurs messages expliquant qu’il voyait le Brésilien comme un joueur capable de beaucoup apporter au milieu de terrain.

L’ancien de l’AS Roma ne penche pas vraiment pour ce choix, mais il pourrait bien devoir se rendre compte que c’est pour le bien du PSG. Car selon Le Parisien, chez les joueurs du Paris SG, l’unanimité est totale pour une présence de Marquinhos en sentinelle, afin de libérer plus facilement les joueurs offensifs du travail défensif. Le vice-capitaine, véritable homme de club, devrait s’exécuter, et permettre ainsi à Idrissa Gueye d’avoir un autre joueur au profil défensif à ses côtés. La clé de la recette d’une qualification face à Dortmund. Au sein du club parisien, de nombreux joueurs le pensent.