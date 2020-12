PSG : Le vestiaire a refusé Allegri, Leonardo abandonne

Dans : PSG.

Souvent cité comme l'entraîneur préféré par Leonardo pour remplacer Tuchel, Massimiliano Allegri a été rejeté par les joueurs du Paris Saint-Germain.

Depuis le temps que l’on évoquait le départ de Thomas Tuchel, il y a deux noms qui revenaient sans cesse, il s’agissait de ceux de Mauricio Pochettino et de Massimiliano Allegri. L’ancien entraîneur italien de la Juventus semblait même être le favori de Leonardo, dont on sait qu’il a des contacts très forts avec la Serie A. Mais c’est pourtant le coach argentin limogé l’an dernier par Tottenham qui va remplacer Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Une fois que les avocats du technicien allemand et ceux du PSG se seront entendus, l’intronisation de Mauricio Pochettino sera très rapide. Et si l’on ne sait pas encore ce que Neymar, Mbappé et les autres pensent de l’ancien joueur du Paris SG, devenu coach, on sait qu’ils n’étaient pas fans du tout de Massimiliano Allegri. Selon Le Parisien, lorsque l’hypothèse de la venue de ce dernier au PSG a été évoqué, le vestiaire a été unanime.

Et pas de manière favorable pour l’entraîneur italien. « Le vestiaire avait aussi une conviction : le PSG ne progresserait pas plus avec Massimiliano Allegri, aux prétentions financières (12ME net par an) impossibles à satisfaire pour Paris, qu’avec Tuchel. Il ne voyait pas le bond en avant effectué avec le technicien italien, souvent cité pour remplacer son homologue allemand depuis le retour de Leonardo au PSG. Est-ce ce scepticisme des hommes forts de l’équipe qui provoque l’arrivée de l’outsider Mauricio Pochettino ? La suite le dira », explique Dominique Sévérac, qui estime que le technicien va changer quelques habitudes de travail à Paris, avec notamment des séances d'entraînement très musclés. A priori les joueurs ne voulaient que cela.