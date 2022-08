PSG : Le transfert qui fait hurler Lionel Messi

Dans : PSG.

Aussi fou que cela puisse paraitre avec un effectif comprenant Lionel Messi, Neymar, Mauro Icardi, Kyllian Mbappé et Hugo Ekitike, le PSG se cherche bien un attaquant dans la dernière ligne quinzaine du mercato.

Christophe Galtier l’a confié la semaine dernière, le but est de trouver un nouveau joueur offensif, et plusieurs pistes sont à l’étude. Quelle place sera réservée au futur attaquant du PSG dans un effectif déjà bien garni, même si Mauro Icardi est poussé vers la sortie ? Et surtout, quel type d’attaquant sera ciblé. Un joueur d’impact, un élément confirmé apportant son expérience, ou un nouveau jeune prometteur comme Ekitike ?

Dans ses recherches pour trouver l’homme capable de renforcer encore le PSG, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi se sont vus proposer un joueur qui remplit pas mal de critères. Il s’agit d’un international français champion du monde, attaquant titulaire de l’équipe de France, et qui est expérimenté dans les grands rendez-vous. Le nom d’Antoine Griezmann est ainsi sorti du chapeau, en raison de ses difficultés avec l’Atlético de Madrid, même s’il a réussi à enfin marquer un but ce lundi soir avec les Matelassiers. Néanmoins, son salaire hors-norme n’est pas en adéquation avec son rendement, et l’Atlético a essayé en vain de casser son deuxième prêt obligatoire en provenance du FC Barcelone, avant son achat définitif en fin de saison prochaine.

Griezmann au PSG pour 35 ME

L’idée d’effectuer une bonne affaire en recrutant Antoine Griezmann a ainsi fait son chemin dans l’esprit des dirigeants parisiens. C’est un coup à trois bandes qu’il faudrait négocier, mais des avancées avaient été effectuées, notamment en contactant à la fois l’Atlético Madrid et le FC Barcelone, avec un transfert qui se négociait autour de 35 millions d’euros. Cela permettait aussi au PSG de continuer à « franciser » son effectif, un désir affiché par Nasser Al-Khelaïfi ces dernières semaines.

Un transfert à l’étude donc pour Paris, même si la question de son adaptation est rapidement venue sur le tapis. Son passage au FC Barcelone s’était très mal passé, au sein d’une équipe qui se marchait sur les pieds, avec notamment un problème évident de positionnement avec Lionel Messi. L’Argentin n’a ni digéré, ni oublié, et selon El Nacional, il a rapidement fait savoir au Paris SG qu’il était hors de question de voir « Grizi » signer à Paris. La Pulga a de la mémoire, et il n’a pas oublié non plus que le Français avait fait passer quelques messages dans les médias via son entourage. Griezmann se trouvait en moins bonne forme physique et avait laissé entendre que l’entraineur barcelonais, bien moins exigeant pour ne pas fatiguer Lionel Messi, était la raison de sa méforme. L’opposition ferme de l’Argentin a toutefois été bien entendue par le PSG, qui savait que ce dossier était très compliqué, mais s’est vu confirmer que Griezman ne serait pas forcément le bienvenu à Paris en cas de signature.