PSG : Le stage au Qatar critiqué, Mbappé heureux d'avoir répondu aux rageux

Dans : PSG, Ligue 1.

En rentrant jeudi du Qatar, les joueurs du Paris Saint-Germain ont rapidement compris que ce court voyage au pays de leur propriétaire provoquait le courroux de certains consultants, agacés que le PSG puisse s'offrir ainsi une petite escapade alors que la saison bat son plein. Mais, dans la foulée du carnage de ce samedi face à Guingamp (9-0), Kylian Mbappé a tenu à remettre quelques pendules à l'heure sur ce sujet du voyage au Qatar.

Pour le champion du monde parisien, la réponse la plus efficace a été donnée sur le pelouse du Parc des Princes. « La LFP avait donné son accord pour ce stage. Il y avait un créneau. On est parti travailler au Qatar, on a fait d’autres choses à coté aussi on ne va pas se mentir. Mais c’était quand même un stage de préparation. Depuis nous sommes revenus et nous avons montré que nous étions mieux qu’avant notre départ. On est sur le bon chemin », a confié un Kylian Mbappé heureux de ce scénario de rêve.