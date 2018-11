PSG : Le Stade de France vendu, Paris n'abandonnera jamais le Parc des Princes

Dans : PSG, Ligue 1.

Même si le Paris Saint-Germain est parfois à l'étroit au Parc des Princes, il n'est pas question pour lui de déménager malgré l'annonce ce dimanche de la possible vente du Stade de France.

Dans un rapport de la Cour des Comptes, que Le Parisien s'est procuré, on apprend que cette instance conseille à l'état de rapidement céder le Stade de France, le coût de l'enceinte de Saint-Denis en raison d'un contrat de concession qui fait un peu trop appel aux finances publiques et qui s'achèvera en 2025. « Sept ans avant la fin de la concession accordée en 1995 au consortium formé par Vinci (67 %) et Bouygues (33 %), un prérapport de la Cour des comptes épingle les conditions dans lesquelles le contrat avait été signé et ses conséquences parfois désastreuses, notamment pour le contribuable. Dans leurs conclusions, les magistrats proposent une solution radicale : la vente du Stade de France, propriété de l’Etat », explique le quotidien francilien, qui chiffre par à plusieurs dizaines de millions les montants payés pour combler l'absence d'un club résident.

Quoi qu'il arrive, et si le Stade de France devait être vendu, il sera inutile de se tourner vers le Paris Saint-Germain. Car même si les propriétaires du PSG ont les moyens financiers de s'offrir le stade de Saint-Denis, ils n'ont nullement l'intention de quitter le Parc des Princes. « Bernard Brochand, un dirigeant du PSG sous l’ère Canal + (1991-2006), avait fait mine d’être intéressé. « Ça fait réfléchir », avait-il lancé après le France - Espagne inaugural de 1998, devant 80 000 spectateurs. Réflexion sans lendemain, tant le PSG était attaché au Parc des Princes et la mairie de Paris à son locataire historique », rappelle Le Parisien. Les supporters du Paris Saint-Germain peuvent dormir tranquille, ce n'est pas demain qu'ils abandonneront les Trois Obus et ce bon vieux Parc des Princes.