PSG : Le salaire de Mbappé dévoilé, Florentino Pérez s'étouffe

Par Adrien Barbet

L'été dernier, le PSG a contre toute attente, réussi à prolonger Kylian Mbappé. Si le montant de son salaire n'était pas connu à l'époque, il a récemment été dévoilé par le journal l'Équipe, ce qui pousse le Real Madrid à vouloir baisser le salaire du Français s'il souhaite rejoindre le club madrilène.

Sous contrat au PSG jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé perçoit un salaire annuel de 72 millions d'euros. Ce qui fait de l'attaquant de 24 ans, le joueur le mieux payé d'Europe et le deuxième joueur le mieux rémunéré au monde derrière Cristiano Ronaldo. Néanmoins, malgré cet énorme salaire, la situation sportive du PSG n'est pas rassurante pour Kylian Mbappé qui n'arrive toujours pas à remporter la Ligue des Champions, malgré des performances personnelles très abouties. Face à la montée en puissance de ses potentiels rivaux (Vinicius Junior, Erling Haaland), le Français commence sérieusement à envisager un départ de Paris.

Si cela devait venir, sa destination sera évidemment le Real Madrid sauf que le salaire du joueur formé à Bondy pose problème. Le pont d'or que le Qatar a construit pour conserver l'ancien monégasque ne plait pas du tout à Florentino Pérez, qui n'est pas prêt à faire tous les efforts du monde pour convaincre la star française de signer. Selon les informations du média madrilène Defensa Central, le Real Madrid exige que Kylian Mbappé divise son salaire par deux s'il souhaite réellement rejoindre le club de la Maison Blanche. Bien qu'il soit le club le plus titré d'Europe (14 victoires en C1), le Real Madrid n'offre pas des salaires aussi gros que le PSG à ses joueurs.

Le Real Madrid met la pression à Mbappé

Si Mbappé veut remporter la coupe aux grandes oreilles dans son club de cœur, il devra faire un effort sur ses revenus. Les Merengues assurent toutefois que la popularité, les sponsors et autres partenariats du Real Madrid seront suffisants à Mbappé pour qu'il puisse toucher un (très) gros salaire. D'autant plus que Florentino Pérez a déjà montré par le passé qu'il savait aussi faire des efforts pour attirer le joueur de son choix. La preuve, en négociant avec le clan Mbappé l'an dernier, il avait consenti à lui réserver plus de 50 % de ses droits à l'image, ce qui semblait être la limite de la Maison Blanche avec tous ses joueurs, y compris Cristiano Ronaldo, jusqu'à présent. Reste à savoir également si le PSG acceptera de laisser partir l'homme qui est au centre de son projet. Une offre de 200 millions d'euros est en préparation selon la presse espagnole.