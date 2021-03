PSG : Le robot Haaland, Paris n’en veut pas

Dans : PSG.

Auteur d’un nouveau doublé en Ligue des Champions cette semaine, Erling Haaland a mis l’Europe à ses pieds. Tous les cadors rêvent de lui… sauf le PSG.

Dans quel club la machine Erling Haaland jouera-t-elle la saison prochaine ? Auteur d’une nouvelle saison à couper le souffle au Borussia Dortmund, l’international norvégien met tout le monde d’accord grâce à des prestations XXL en Ligue des Champions. Buteur à deux reprises contre le FC Séville mardi soir, Erling Haaland affole déjà le mercato. Et pour preuve, Fichajes.net annonce que quatre des plus grands clubs du monde ont pour objectif de recruter Erling Haaland cet été. Les deux cadors du championnat espagnol sont sur les rangs.

Barcelone et le Real intéressés

Sans surprise, le Real Madrid est évoqué. Les Merengue sont intéressés par le profil d’Erling Haaland afin d’apporter enfin un peu de concurrence en attaque, où Karim Benzema est bien seul depuis le départ de Cristiano Ronaldo. La potentielle venue de l’ancien buteur de Salzbourg au Real Madrid poserait toutefois la question du transfert de Kylian Mbappé, visiblement bien plus proche de prolonger au PSG que de s’envoler vers la capitale espagnole. Tout fraîchement élu président du FC Barcelone, Joan Laporta n’est pas non plus insensible à Haaland et le verrait parfaitement animer l'attaque du Barça aux côtés d’Ousmane Dembélé et de Lionel Messi. Mais pour s’octroyer les services du robot norvégien, le Barça devra impérativement dégraisser, ce qui pourrait notamment concerner… Antoine Griezmann.

L'Angleterre en rêve, pas le PSG

L’Angleterre est également très friand du profil à la fois physique et rapide d’Erling Haaland puisque Manchester United et Manchester City sont intéressés. Les Red Devils verraient en Haaland le possible successeur d’Edinson Cavani, dont le papa a publiquement évoqué un retour à Boca Juniors dès cet été. En ce qui concerne l’actuel leader de Premier League, le départ de Sergio Agüero, en fin de contrat au mois de juin, est dans les tuyaux et risque de libérer une place en attaque. Les quatre clubs sont donc les plus intéressés par Erling Haaland, un joueur qui ne figure absolument pas dans les petits papiers du PSG. A ce poste, le Paris Saint-Germain s’estime suffisamment armé avec Mauro Icardi et Kylian Mbappé. De plus, il se murmure que Leonardo privilégierait le transfert définitif de Moise Kean à l’achat très onéreux d’Haaland…