PSG : Le remplaçant de Kylian Mbappé est trouvé, il a 13 ans !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

À 13 ans, Saido Baldé est un talent précoce. Le jeune attaquant portugais, qui évolue avec les moins de 17 ans à Hambourg, affole l'Allemagne et l'Europe. Le PSG fait déjà parti de ses prétendants.

Le talent n'attend pas le nombre des années comme le dit l'expression et ce n'est pas Saido Baldé qui dira le contraire. Ce jeune attaquant portugais s'est déjà fait un nom dans toute l'Europe alors qu'il n'est âgé que de 13 ans. Né en 2008 en Guinée-Bissau et possédant la nationalité portugaise, il est déjà surclassé chez les jeunes puisqu'il évolue avec les moins de 17 ans à Hambourg. Et, ses performances avec le HSV font grand bruit en Allemagne et en Europe. Il a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en neuf matches. Mesurant près d'un mètre 80, il joue en pointe mais il peut évoluer à tous les postes offensifs, notamment comme ailier droit.

So Balde brothers in the U17s are quite good 👀#HSV pic.twitter.com/ibbE3pakMJ — HSV News English (@HSVnewsEN) September 18, 2021

Le PSG déjà à l'affût pour Saido Baldé

Selon le journal allemand Sport Bild, plusieurs clubs étrangers sont déjà intéressés par ce jeune talent. Parmi eux, le PSG est au rendez-vous. Les dirigeants parisiens rêvent d'attirer chez eux un attaquant que l'on compare déjà au précoce joueur du Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko. Cela tombe bien le Borussia Dortmund l'a bien compris et s'est aussi positionné sur Baldé. Enfin, Benfica est le troisième club prétendant pour Saido Baldé selon Sport Bild.

🗣Der #BVB zählt zu den Klubs die Saido #Balde (13,RA) schon länger auf der Liste haben. Paris Saint-Germain und Benfica Lissabon sind besonders heiß.

Der 13 Jährige gilt als Riesen Talent und wird mit Moukoko vergliechen. Er spielt jetzt schon für die U17 vom HSV



🗞 @BILD_Sport pic.twitter.com/KM5lJ4yyOr — Aro10 (@AroooBVB) April 26, 2022

Le talent de Saido Baldé est tel que l'adolescent est déjà pisté par Adidas qui veut rapidement l'équiper et le sponsoriser. Une démarche symbolique de l'impact et du talent de Saido Baldé. Le PSG, qui pourrait perdre Kylian Mbappé l'été prochain, se verrait bien le remplacer par ce profil similaire et bien plus jeune. Toutefois, il faudra rester patient pour un jeune garçon bien loin d'être arrivé à son plein potentiel c'est le moins que l'on puisse dire. Mais si Baldé confirme son talent, alors Paris n'aura pas perdu son temps en se positionnant si tôt.