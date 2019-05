PSG : Le Real force pour Mbappé ? La terrible vengeance du Qatar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La sortie effectuée dimanche soir par Kylian Mbappé est tout sauf innocente. L’attaquant parisien demande-t-il réellement plus de responsabilités au sein du vestiaire et une place d’avant-centre sur le terrain pour la saison prochaine ? Du côté du Qatar, on ne voit pas forcément les choses de cette façon et l’Emir Al-Thani estime que le Real Madrid agit déjà en sous-marin dans ce dossier, histoire de forcer l’attaquant français à prendre la parole et brouiller les cartes. Le journal OK Diario affirme qu’au plus haut niveau de l’Emirat, cette situation est prise au sérieux et l’idée serait donc de calmer les ardeurs du géant espagnol, qui pourrait attaquer prochainement si jamais Kylian Mbappé venait à faire un appel du pied à Zinedine Zidane.

Et comme ce fut le cas par le passé avec le FC Barcelone, qui approchait de trop près des joueurs comme Marquinhos ou Verratti, l’idée est de faire comprendre au Real Madrid que ses joueurs aussi peuvent être recrutés avec cette méthode. Le média espagnol annonce ainsi que l’Emir du Qatar pourrait rapidement suggérer d’attaquer le dossier menant à Vinicius Junior, pépite brésilienne recrutée par le club espagnol, et qui commençait à décoller avant de se blesser en Ligue des Champions. Même si le PSG a des arguments à faire valoir, le coup de pression risque de ne pas s’avérer très concluant, puisque l’ancien de Flamengo possède une clause libératoire à 700 ME. Même pour le Qatar, ce n’est pas une somme négligeable.