L2 : Programme TV et résultats de la 29e journée

29e journée de Ligue 2 :

Vendredi 3 avril

20h00 : USL Dunkerque - Rodez Aveyron Football 1-1

Bastia - Amiens SC 1-1

FC Annecy - En Avant Guingamp 1-0

Grenoble Foot 38 - Clermont Foot 2-2

Red Star FC - Stade Lavallois 0-0

Samedi 4 avril

14h00 : Montpellier Hérault - Troyes 2-2

Stade de Reims - US Boulogne 0-0

20h00 : AS Nancy Lorraine - AS Saint-Etienne 1-1

Lundi 6 avril

20h45 : Le Mans FC - Pau FC (sur beIN Sports 1)